Председатель СК России поручил представить повторный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту разрушения транспортной инфраструктуры в Оренбургской области

В социальных сетях размещено очередное видеообращение к руководству СК России, в котором жители Оренбурга просят о помощи по восстановлению транспортной инфраструктуры, так как должностные лица не принимают, по их мнению, должных мер к восстановлению троллейбусной линии.
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