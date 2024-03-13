Путин: оборонная промышленность разгоняет экономику РФ, но нужно соблюдать баланс

Оборонная промышленность разгоняет экономику России, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и агентства РИА Новости.
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