Путин: оборонная промышленность разгоняет экономику РФ, но нужно соблюдать баланс

Оборонная промышленность разгоняет экономику России, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и агентства РИА Новости.