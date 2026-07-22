Почему россияне снова выбирают дома вместо квартир

Российский рынок индивидуального жилищного строительства переживает новый этап развития. После периода охлаждения, вызванного изменением условий кредитования и ростом стоимости строительства, спрос на частные дома вновь начал активно расти.
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