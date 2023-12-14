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Микрорайоны Калуги начнут новогодние гулянья уже в эти выходные

Микрорайоны Калуги начнут новогодние гулянья уже в эти выходные

Культурно-досуговые учреждения Калуги начнут серию праздничных мероприятий уже в эти выходные. В управлении культуры опубликовали афиши новогодних гуляний на открытых площадках, что пройдут в микрорайонах города 16 и 17 декабря.

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