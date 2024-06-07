Юрий Подоляка: "Под утро будет мощный ракетный удар по Украине"

Короткий комментарий Юрий Подоляка оставил после полуночи.Сегодня 149K прочитали Накануне президент России Владимир Путин говорил о том, как мы способны ответить на попытки противника поднять ставки в зоне СВО.
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