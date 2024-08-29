В России перед 1 сентября подорожали цветы

Цены подскочили на 13%. Букеты цветов перед 1 сентября выросли в цене. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IT-компании АТОЛ, стоимость перед началом нового учебного года выросла на 13% по сравнению с прошлым годом.
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