В Калининградской области прошла тренировка по отражению атаки БПЛА на объекты Балтийского флота

В Калининградской области состоялась плановая тренировка с военнослужащими роты охраны военных объектов Балтийского флота, целью которой стало отработать действия по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на военную инфраструктуру.
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