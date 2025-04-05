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Из-за горящей травы 3-ю практику дважды прерывали красными флагами

Из-за горящей травы 3-ю практику дважды прерывали красными флагами

Горящая трава вновь повлияла на проведение тренировки в Сузуке. Накануне вторую практику дважды останавливали красными флагами по данной причине.

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