В Минобороны ответили, будут ли призывников отправлять на СВО

С 1 октября в России стартует осенний призыв в армию Призывники в рамках осеннего призыва в российскую армию не будут направлены в новые регионы РФ или на специальную военную операцию, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии