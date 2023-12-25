Помилованный после СВО вагнеровец провел урок для детей в российском интернате

В Ульяновске боец ЧВК «Вагнер» Алаберды Каражаев, которого в 2016 году осудили за расправу над сожителем тещи и приговорили к девяти годам тюрьмы, после участия в специальной военной операции (СВО) получил помилование и был приглашен в школу-интернат №88 «Улыбка» в Ульяновске.
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