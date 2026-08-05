НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Фаворит драфта НХЛ Дюпон: «Хоккеисты играют под давлением с 10 лет. В последние годы я все больше привыкаю к этому»

Фаворит драфта НХЛ-2027 Лэндон Дюпон высказался об игре под давлением.  «С тех пор как хоккеистам исполняется 10 лет, они играют под давлением, и я думаю, что в последние годы я все больше и больше привыкаю к этому.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии