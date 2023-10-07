Ошибки на теле, первое тату в 64 года, спасение от шрамов, суеверия и зарплата: будни тату-мастера

КОЛОТО О СЕБЕ Напомнить себе о чём-то важном, скрыть дефекты кожи или просто отличиться… Зачем люди делают татуировки и с какими необычными запросами обращаются – об этом нам рассказал тату-мастер Никита Морской.
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