«Смертная казнь — вещь очень острая» В России вновь заговорили о возвращении высшей меры наказания. При каком условии это возможно?

30 лет назад, в августе 1996 года, в России в последний раз казнили осужденного — маньяка Сергея Головкина по кличке Фишер, который был приговорен к исключительной мере наказания за 11 расправ над мальчиками-подростками.
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