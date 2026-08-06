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«Смертная казнь — вещь очень острая» В России вновь заговорили о возвращении высшей меры наказания. При каком условии это возможно?

«Смертная казнь — вещь очень острая» В России вновь заговорили о возвращении высшей меры наказания. При каком условии это возможно?

30 лет назад, в августе 1996 года, в России в последний раз казнили осужденного — маньяка Сергея Головкина по кличке Фишер, который был приговорен к исключительной мере наказания за 11 расправ над мальчиками-подростками.

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