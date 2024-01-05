В возрасте 100 лет умерла сыгравшая в "Мэри Поппинс" актриса Глинс Джонс

Global Look Press/IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch В американском Лос-Анжелесе в возрасте 100 лет скончалась награжденная премией Тони актриса Глинс Джонс, наиболее известная по роли миссис Бэнкс в экранизации "Мэри Поппинс" 1964 года.