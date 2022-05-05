Глава ДНР и российские политики посетили освобожденный Мариуполь

Вчера, 4 мая, глава ДНР Денис Пушилин вместе с замглавы офиса президента РФ Сергеем Кириенко и секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком, осуществили рабочую поездку по освобожденным от ВСУ населенным пунктам республики.