Глава ДНР и российские политики посетили освобожденный Мариуполь

Вчера, 4 мая, глава ДНР Денис Пушилин вместе с замглавы офиса президента РФ Сергеем Кириенко и секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком, осуществили рабочую поездку по освобожденным от ВСУ населенным пунктам республики.
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