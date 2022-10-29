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Зеленский на крючке недееспособности

Зеленский на крючке недееспособности

До 8 ноября 2022 года, то есть выборов в Конгресс США осталось совсем чуть-чуть, и практически уже на физическом уровне чувствуется, как преют штанишки у украинского фюрера и доморощенных, но таких же кровавых неонацистов Владимира Зеленского.

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