«Могут повторить»: ISW сообщает о якобы готовящихся новых боевых испытаниях БРСД «Орешник» Иллюстративное изображениеРоссийские военные могут в ближайшие дни провести повторное испытание БРСД «Орешник».
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«Могут повторить»: ISW сообщает о якобы готовящихся новых боевых испытаниях БРСД «Орешник» Иллюстративное изображениеРоссийские военные могут в ближайшие дни провести повторное испытание БРСД «Орешник».
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