В России может начаться банановый кризис из-за мятежа в Эквадоре

Российские компании, занимающиеся импортом, начали получать уведомления от своих партнеров о возможных нарушениях в поставках бананов из Эквадора в связи с вооруженным мятежом мафиозных группировок в Латинской Америке.
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