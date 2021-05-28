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Большие последствия скандала с самолетом Ryanair, наследники делят Natura Siberica и Андрей Звягинцев в «Русских норм!»

Большие последствия скандала с самолетом Ryanair, наследники делят Natura Siberica и Андрей Звягинцев в «Русских норм!»

Посадка самолета Ryanair в Минске может закончиться для Белоруссии тяжелыми санкциями и полной экономической зависимостью от России Скандал с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги, может иметь далеко идущие последствияПетр Мироненко Посадка самолета Ryanair в Минске может закончиться для Белоруссии тяжелыми санкциями и полной экономической зависимостью от России Петр Мироненко Скандал с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги, может иметь далеко идущие последствия.

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