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Журналист Сеймур Херш считает, что политику США определяет ненависть к Путину и коммунизму

Журналист Сеймур Херш считает, что политику США определяет ненависть к Путину и коммунизму

Как сообщает РИА Новости, американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший свое расследование о подрыве трех веток российских газопроводов на дне Балтийского моря, полагает, что Вашингтоном движет слепая ненависть к России, коммунизму и Путину.

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