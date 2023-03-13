Журналист Сеймур Херш считает, что политику США определяет ненависть к Путину и коммунизму

Как сообщает РИА Новости, американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший свое расследование о подрыве трех веток российских газопроводов на дне Балтийского моря, полагает, что Вашингтоном движет слепая ненависть к России, коммунизму и Путину.
Как сообщает РИА Новости, американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший свое расследование о подрыве трех веток российских газопроводов на дне Балтийского моря, полагает, что Вашингтоном движет слепая ненависть к России, коммунизму и Путину.
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