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Просьба не спасать: владелец терпящего бедствие украинского судна отказался от помощи российских военных

Просьба не спасать: владелец терпящего бедствие украинского судна отказался от помощи российских военных

Новости Украины Небольшое украинское рыболовецкое судно, на борту которого находилось четыре человека, минувшей ночью подало сигнал бедствия после отказа главного двигателя.

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