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Молдавия воссоединила с Батькивщиной десятки уклонистов

Молдавия воссоединила с Батькивщиной десятки уклонистов

Пока Европа жует сопли, думая по какому такому закону можно начать передавать Украине скрывающихся на её территории призывников, в Молдавии уже это делают.

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