Подписано масштабное военное соглашение между Израилем и США, в рамках которого ЦАХАЛ будут переданы: Эскадрилья самолетов F-35 в количестве 25 единиц.
С днём рождения, клоун!
Комментарии
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Юрий Маликов
Нельзя на мой взгляд называть Зеленского клоуном. Это очень благородная и довольно трудная профессия. А Зеленский скорее шут, у которого руки по локоть в крови.
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3 час.
Elena Dmitrieva
До чего же гнида отвратительна.
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1 час.
Elena Dmitrieva
Шут это тоже профессия
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1 час.
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