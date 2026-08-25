Повреждены более 30 домов. В Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки дронов

Повреждены более 30 домов. В Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки дроновВ Ростовской области продолжают подсчитывать ущерб от ночного налёта беспилотников, который пришёлся на несколько населённых пунктов региона.
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