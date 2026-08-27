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Energean in Exclusive Talks for $1 Billion BP Egypt Gas Deal

Energean is in exclusive talks to buy a package of BP’s Egyptian oil and gas assets in a deal that could raise about $1 billion for the British energy major, Reuters reported Thursday exclusively, citing two people involved in the negotiations.

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