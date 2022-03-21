The Moscow Post

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Не Депардье единым: как Фуглаевы бизнес вели и причем здесь Тимофей Кургин

Не Депардье единым: как Фуглаевы бизнес вели и причем здесь Тимофей Кургин

Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Белгородской области, 21 февраля 2022 года суд приговорил экс-владельца крупной сети белогородских алкомаркетов "Добрыня" Анатолия Фуглаева к 3,5 годам тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере.

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