Не Депардье единым: как Фуглаевы бизнес вели и причем здесь Тимофей Кургин

Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Белгородской области, 21 февраля 2022 года суд приговорил экс-владельца крупной сети белогородских алкомаркетов "Добрыня" Анатолия Фуглаева к 3,5 годам тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере.