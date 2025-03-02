Американец едва не скончался из-за слишком сильного чиханья

В США 35-летний мужчина едва не умер из-за того, что слишком сильно чихал. Сев в автомобиль со своей семьей, он начал сильно чихать, но после третьего раза он ощутил сильную головную боль и головокружение, после чего покалывание в левом боку.
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