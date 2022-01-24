ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 января 2022 года

Энергия дня двадцать четвёртого января две тысячи двадцать второго года = 851=Без осмысления себя, своего окружения лень человеческая увеличивается = Благодаря Свету вашего сознания, вы делаете возможным развитие Человеческой Расы=Ваше мышление определяет действия; ваши действия определяют результат = "Внешний вид — последнее, что надо ценить в человеке; всё, что имеет значение — это Душа" = "Возлюбить ближнего своего - это значит, прежде всего, оставить ближнего своего в покое" = Все люди осознают себя членами одной Единой и единственной Божественной Семьи = Духовное начало подсказывает не создавать проблем, тогда не придётся их решать = Если отношения должны быть тайными, тебе не стоит в этом участвовать = Если человек верит в себя, то и окружающий Мир он воспринимает положительно = Жизнь состоит из настоящего, а смысл настоящего - быть в Настоящем = Именно противостояние двух знаков Вечности и создаёт покой Вечного Движения = Исправь то, что разрушается мыслью, и ты получишь результат! = Каждая ваша мысль обладает Энергией, которая либо делает вас сильнее, либо ослабляет = Каждый последующий этап развития человека всегда интереснее, чем предыдущий = "Когда вы поймёте, кто вы и зачем здесь, вы поймёте смысл Жизни вашей и ближних своих" = Когерентность есть согласованное существование во Времени и Пространстве = Кто знает женщин, жалеет мужчин; но тот, кто знает мужчин, готов извинить женщин =Не надо тащить за собой в старость ошибки юности; у старости свои пороки =Не обязательно совершать подвиги, достаточно просто не делать подлости = Неверие и внутреннее несовершенство в людях продолжаться вечно не могут! =Необъяснимая штука — Душа; никто не знает, где находится, но все знают, как болит = Нет ничего более мягкого и гибкого, чем вода, но попробуйте оказать ей сопротивление.