Специалист Дайнеко рассказала о действиях в случае обнаружения чужой банковской карты

Эксперт НИФИ Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко заявила, что при обнаружении чужой банковской карты на улице необходимо позвонить в банк на горячую линию и сообщить её номер, фамилию и имя держателя.
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