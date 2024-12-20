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Китай

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Минкоммерции КНР: Китай готов расширять взаимовыгодное сотрудничество с Великобританией

Пекин, 19 декабря /Синьхуа/ -- Китай готов расширять взаимовыгодное сотрудничество с Великобританией под стратегическим руководством лидеров двух стран для содействия социально-экономическому развитию каждой из сторон, сообщила в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.

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