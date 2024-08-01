Россиянам рассказали, какие праздники отмечают 1 августа

Ежегодно 1 августа в России отмечают сразу несколько значимых событий. В этот день проходят мероприятия, приуроченные к Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, а также к Дню тыла Вооруженных сил России.
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