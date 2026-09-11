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Появились подробности исчезновения 14-летней школьницы в Башкирии

Появились подробности исчезновения 14-летней школьницы в Башкирии

УФА, 11 сентября, ФедералПресс. В Башкирии нашли пропавшую 7 сентября 14-летнюю девочку. Школьницу обнаружили в Уфе, сообщили в региональном следственном комитете.

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