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700 тысяч нелегалов!

700 тысяч нелегалов!

Президент России потребовал пресечь каналы нелегальной миграции    О необходимости пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии МВД.

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