Отнимают жилье, издеваются в посольствах: почему Киркоров и Гришаева срочно избавились от зарубежных дач у моря

Почему Киркоров и Гришаева срочно избавились от зарубежных дач у моря. Фото: Михаил ФРОЛОВ, Даниил ОПАРИН «Филипп Киркоров продал 14 квартир в Болгарии» - такими заголовками запестрели недавно новостные ленты.
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