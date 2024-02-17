Столтенберг похвастался мощью НАТО, превосходством альянса над Россией и пожаловался на нехватку вооружений

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что НАТО, как и прежде, не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам.
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