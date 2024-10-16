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Здесь бункер, там склад, и Одессу не забудьте: ВС России пробивают на отлично - Леонков объяснил, что изменилось

Здесь бункер, там склад, и Одессу не забудьте: ВС России пробивают на отлично - Леонков объяснил, что изменилось

Здесь бункер, там склад, и Одессу не забудьте: ВС России пробивают на отлично оборону врага. Военный аналитик Алексей Леонков объяснил, что изменилось в зоне СВО и что позволяет наносить более точные удары по военным объектам ВСУ.

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