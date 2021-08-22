Контрольный матч. «Нефтехимик» забил 7 голов «Куньлуню»

«Нефтехимик» и «Куньлунь» (7:1) провели контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону КХЛ. Контрольный матч Нефтехимик – Куньлунь – 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) 1:0 – 11 Барсуков (Шафигуллин, Секстон) 2:0 – 12 Шарифьянов (Мотыгуллин, Якупов) 3:0 – 20 Секстон (Кнот, Шафигуллин), ГБ 4:0 – 35 Галимов (Попов, Березин), ГБ 5:0 – 40 Хафизов (Березин, Бикмуллин) 5:1 – 42 Ип (Вонг), ГБ 6:1 – 54 Секстон (Попов, Бикмуллин), ГБ 7:1 – 59 Шафигуллин ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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