Эксперт объяснил, почему европротокол теряет популярность

Все больше водителей в России при ДТП предпочитают вызывать автоинспекторов к месту происшествия. Как иллюстрация: в 2023 году сотрудники ГИБДД оформили 1,6 млн ДТП без пострадавших с материальным ущербом, 800 тыс.
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