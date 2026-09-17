ГОЛОС НЕКРАСОВКИ
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ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

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Бесплатные фотосессии для собак будут проходить на улице Недорубова

В нашем районе будет работать одна из площадок проекта «Питомцы в Москве». В воскресенье 20 сентября на ул.

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