«Зенит» о переносе концерта «Руки Вверх!»: «Предварительно такой сценарий обсуждался с группой»

«Зенит» прокомментировал ситуацию с переносом концерта группы «Руки Вверх!» с «Газпром Арены». Концерт был запланирован на 9 июля, однако был перенесен на неделю из-за проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».