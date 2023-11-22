Небензя заявил о надежде на деэскалацию из-за соглашения между Израилем и ХАМАС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что заключенное между израильскими властями и радикальным палестинским движением ХАМАС соглашение об освобождении части заложников и паузе в боевых действиях станет важным шагом на пути к деэскалации конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии