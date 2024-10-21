Магнитогорец «подарил» незнакомцам вместе с номером телефона кредит на миллион

Житель Магнитогорска оказался должен банку 1,1 миллиона рублей из-за телефонного номера. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 35-летний мужчина узнал об этом, когда ему стали поступать сообщения от кредитно-финансовой организации с требованием погасить задолженность.