Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    А чё тут такого, золотов тоже портфельчик собчачки в школу носил, а щас генерал от росгвардииСнесли ещё одного...
  • Наталья Эрнст
    Вот на передовую, для него это самое страшное, а Донбасс восстанавливать, есть другие (пленные)., а то будет ещё на г..."Смотри, Сырский,...
  • Natalija Osminina
    И  для таких Россия будет отстраивать государство в ущерб собственным интересам?Украина, вызывай ...

Эффектная сцена смерти главного "героя" не за горами

Эффектная сцена смерти главного "героя" не за горами

Когда Зеленский набрал на выборах сумасшедшие для Юкрейна 73% и вынес Пороха, очень многие поверили в него, если честно даже мне показалось , что настал "золотой век" незалежной, но Вовчик "не подвёл" и укатил с семьёй на отдых в Турцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EZ
Elena Zakharova
💯 !! 🎯🎯🎯
Ответить
21 час.
Natalija Osminina
&quot;Клоуна убьют,(спишут на нас), а деньги заберут. &quot;- как пить дать.
Ответить
19 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Такая уж участь у гандона. Попользовались и выкинули....
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх