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«Приморье не выдержит такого удара»: появились новые данные о супертайфуне

«Приморье не выдержит такого удара»: появились новые данные о супертайфуне

Жителей Приморского края предупредили о возможном осложнении погодной обстановки в августе. Метеорологи следят за развитием атмосферных процессов над Тихим океаном: сейчас специалисты не исключают формирование мощных циклонов, которые при определенном сценарии могут повлиять на погоду в регионе.

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