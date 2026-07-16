«Приморье не выдержит такого удара»: появились новые данные о супертайфуне

Жителей Приморского края предупредили о возможном осложнении погодной обстановки в августе. Метеорологи следят за развитием атмосферных процессов над Тихим океаном: сейчас специалисты не исключают формирование мощных циклонов, которые при определенном сценарии могут повлиять на погоду в регионе.
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