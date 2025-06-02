В ДТП в Ноябрьске пострадал пассажир «Лады»

За сутки на ямальских дорогах произошло восемь ДТП, в одном из которых получил травмы человек. Авария с пострадавшим произошла вечером в воскресенье, 1 июня, в Ноябрьске, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.
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