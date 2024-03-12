Работающих не по профилю мигрантов могут начать высылать из России. На лазейку для гастарбайтеров в инициативе Минтруда указал Кирилл Кабанов.
Лазейка для мигрантов: Что не так в инициативе Минтруда?
Комментарии
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Анатолий протасевич
вьезд мигрантов в страну было иниицировано по предложению америкосов-для того чтобы навредить РОССИИ из внутри--и поддержала это госдума,так где кроется враг страны.
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4 час.
Владимир Пилигрим
Поднять налоги с тех, кто принимает на работу этих иностранцев!
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3 час.
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