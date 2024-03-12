ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Борис Леонтьев
    Не знаю, как аукнется экономике Армении высылка всех её трудовых мигрантов из РФ, но вот 300 тысяч недовольных Пашиня...Сотни тысяч армян...
  • Evgenija Palette
    Да осточертело это горластое, брехливое племя в России... Особенно на Юге.  В Ставрополе, Краснодаре, Сочи ПЛЮНУТЬ НЕ...Сотни тысяч армян...
  • Evgenija Palette
    А написано-то - будто вопрос о выдворении уже решен. Одно ясно - ЭТОТ ПОГАНЕЦ ПАШИНЯН ТАКОГО НЕ ИМЕЛ В ВИДУ... Теперь...Сотни тысяч армян...

Лазейка для мигрантов: Что не так в инициативе Минтруда?

Лазейка для мигрантов: Что не так в инициативе Минтруда?

Работающих не по профилю мигрантов могут начать высылать из России. На лазейку для гастарбайтеров в инициативе Минтруда указал Кирилл Кабанов.

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Комментарии
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Анатолий протасевич
вьезд  мигрантов в страну  было иниицировано   по предложению америкосов-для того чтобы навредить  РОССИИ из внутри--и поддержала это госдума,так где кроется враг  страны.
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4 час.
Владимир Пилигрим
Поднять налоги с тех, кто принимает на работу этих иностранцев!
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3 час.

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