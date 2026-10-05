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Экс-мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет колонии строгого режима

Экс-мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет колонии строгого режима

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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