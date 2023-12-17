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Терри Розир не смог доиграть матч против «Филадельфии», врезавшись носом в локоть стоящего неподвижно Эмбиида

Терри Розир не смог доиграть матч против «Филадельфии», врезавшись носом в локоть стоящего неподвижно Эмбиида

Разыгрывающий «Шарлотт» Терри Розир получил повреждение в игре с «Филадельфией» (82:135). Розир пытался оббежать стоящего неподвижно Джоэля Эмбиида, но врезался лицом в его локоть и покинул паркет с травмой носа.

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