47-летний ветеран боевых действий из Пермского края погиб в зоне СВО

Василь Миршарипов был мобилизован.Новая потеря среди военнослужащих, проходящих службу в зоне действий СВО — местная религиозная организация «Махалля № 2619» из села Янычи сообщила в социальных сетях о гибели соотечественника Василя Миршарипова.
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