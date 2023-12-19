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47-летний ветеран боевых действий из Пермского края погиб в зоне СВО

47-летний ветеран боевых действий из Пермского края погиб в зоне СВО

Василь Миршарипов был мобилизован.Новая потеря среди военнослужащих, проходящих службу в зоне действий СВО — местная религиозная организация «Махалля № 2619» из села Янычи сообщила в социальных сетях о гибели соотечественника Василя Миршарипова.

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