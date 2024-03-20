МОК призвал бойкотировать российские Игры дружбы

Таким образом МОК решил выступить против политизации спорта.фото: wfg2024.com--> Международный олимпийский комитет опубликовал заявление против политизации спорта, в котором призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, организованных Россией.
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